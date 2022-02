Caso Lomasto, fa pipì a bordocampo e viene squalificato. Questo è quanto accaduto a Paolo Lomasto, difensore 32enne della Cavese, che domenica scorsa si trovava a Santa Maria Cilento per la 22esima partita di campionato di serie D. Il giocatore, alla sua prima convocazione con la maglia dei metelliani, partiva dalla panchina quando è stato chiamato per riscaldarsi per entrare in campo. Proprio nella fase del riscaldamento, Lomasto ha avvertito il bisogno fisiologico di urinare e ha pensato bene di provvedere a bordocampo. All’arbitro non è sfuggito l’atto e lo ha squalificato.