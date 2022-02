Carro Armato schiaccia auto a Kiev in Ucraina , le immagini diventano virali Le truppe russe stanno entrando a Kiev e contano di farla cadere in poche ore. Già tantissime le testimonianze della guerriglia che arrivano dalla città. Un uomo è riuscito a salvarsi per miracolo, dopo essere stato schiacciato da un tank russo mentre era alla guida della sua macchina.

Le immagini dello scontro sono diventate virali.