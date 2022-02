Carnevale Venezia, Viareggio, Putignano , ovunque è divertimento, perchè a Maiori non si è fatto? Positanonews ha pubblicato il comunicato stampa del carnevale maiorese che è il più bello e importante della Costiera amalfitana che diceva

La variante Omicron fa slittare ma non fermerà il Gran Carnevale di Maiori che, in linea con i Carnevali d’Italia, si svolgerà la prossima primavera.

Ma non riusciamo a capire come mai i carnevali più belli e importanti d’ Italia si fanno ? A Maiori e in Costa d’ Amalfi è rimasto il Coronavirus Covid – 19 ed altrove no? E dire che De Luca ha pure imposto ancora la mascherina in Campania.. maschera in più , maschera in meno il carnevale si poteva fare o no?

Rimane la nostra curiosità.. Maiori si è messa in linea con i Carnevali d’ Italia, come comunicato, ma a quali carnevali si riferisce? Visto che i principali in Italia si fanno? E noi riteniamo che Maiori meriti di essere annoverata fra i principali.