Carnevale a Meta: martedì 1 marzo giornata dedicata ai bambini. Con la fine di febbraio si avvicina anche la festività più spensierata che esista: il martedì grasso, l’apice del Carnevale. Una celebrazione talmente sentita in Italia da far sì che alcune Regioni prevedano la chiusura delle scuole, anche quest’anno, nonostante il travagliato trascorso degli ultimi mesi.

Il carnevale è una festa mobile che si celebra nei Paesi di tradizione cristiana e in particolare in quelli di rito cattolico: i festeggiamenti si svolgono spesso in pubbliche parate in cui dominano elementi giocosi e fantasiosi, in particolare, l’elemento distintivo e caratterizzante è l’uso del mascheramento.

Joseph Ratzinger, il futuro Papa Benedetto XVI rimarcò che per i cattolici il Carnevale ha direttamente a che fare con il sentimento di “umanità” cristiana in quanto tale festa è “espressione di gioia”.

A Meta, in Penisola Sorrentina, l’intera giornata di martedì 1 marzo 2022 sarà dedicata al divertimento ed ai bambini. Si partirà alle ore 10.30 in piazza Casale. Alle 11.30 si terrà lo spettacolo di artisti di strada.

Alle 15.30 ci si sposterà in piazza Mulino, fino al bubble show delle ore 17.30.