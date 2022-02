Carabinieri Forestali ad Agerola: sul calendario gli animali protetti

รˆ sempre gradita la visita dei ๐—–๐—ฎ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ ๐—™๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—ก๐˜‚๐—ฐ๐—น๐—ฒ๐—ผ ๐—ง๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—น๐—ฎ ๐—•๐—ถ๐—ผ๐—ฑ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ถ๐˜๐—ฎฬ€ ๐—ฑ๐—ถ ๐—”๐—ด๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ๐—น๐—ฎ โ€“ย scrive il comune. Il loro impegno in difesa del patrimonio agroforestale, nella tutela dellโ€™ambiente e del paesaggio rappresenta per la nostra comunitร , elemento di sicurezza e di certezza nellโ€™attuazione delle nostre politiche ambientali. Il ๐—–๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ป๐—ฑ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ, che il Sindaco ha ricevuto in dono, รจ dedicato alle specie animali e vegetali minacciate di estinzione. Per ogni mese sono illustrate le specie piรน a rischio e le attivitร che le unitร specializzate dellโ€™Arma dei Carabinieri svolgono in attuazione della Convenzione di Washington: attivitร certificativa, di controllo, investigativa, di educazione ambientale e di collaborazione con istituzioni italiane ed a carattere internazionale.