Capri riparte alla grande con il matrimonio di Pierluigi e Martina della “Capri Spettacoli”

Pierluigi Anastasio e Martina Iaccarino della Capri Spettacoli hanno scelto l’isola azzurra per celebrare il proprio matrimonio nella ex cattedrale di Santo Stefano nella Piazzetta di Capri. Un matrimonio fastoso che vuole essere una speranza per la rinascita dell’isola dopo il lungo periodo di emergenza legata al Covid-19.

E gli sposi hanno voluto commentare questo giorno speciale con un post sulla propria pagina Facebook: «Ebbene si, anche noi oggi, abbiamo coronato il nostro sogno d’amore. Volontariamente abbiamo voluto scegliere questo hashtag #ripartiamo, perché Capri deve ripartire. Vogliamo ringraziare in primis il parroco Don Nello d’Alessio, che ha celebrato un fantastico rito. Tutto lo staff dell’hotel San Michele di Anacapri, che è stato impeccabile nel servizio e sulla realizzazione del Menu.

Tutti gli artisti che si sono esibiti. Luca Sele e Rafel o pazz che hanno regalato 40 minuti di divertimento puro. I due artisti di Made in Sud, Ciro Giustiniani ed Enzo e Sal, che hanno regalato puri momenti di grande comicità, e tutti gli amici che hanno avuto un pensiero nel salutarci e farvi gli auguri come Andrea Sannino, i Mr Hyde, Emanuele dei Paps e shila, Peppe Iodice.

Ma voglio fare un ringraziamento speciale ad un grande amico, Daniele Vitale, che ha suonato magistralmente alleluia in chiesa e poi in tutti i momenti più importanti del matrimonio».