Capri in cerca di spazi da adibire a sede secondaria di Centri per l’impiego. Il sindaco di Capri, Marino Lembo, manifesta l’interesse a partecipare al processo di erogazione dei servizi pubblici per il lavoro, rendendo disponibili gli spazi di proprietà dell’Ente, da adibire a sede secondaria dei Centri per l’Impiego.

In caso di Altro Ente Terzo pubblico o privato, bisognerà descrivere nel box che segue le proprie finalità istituzionali interessate al processo di erogazione dei servizi per il lavoro. Si riportano di seguito le informazioni riferite ai suddetti spazi.

Qui l’allegato.