Capri, il cartello del negozio Capri Watch contro il Green Pass: “Da noi benvenuti tutti i clienti. No alla discriminazione”

Capri. L’imprenditore Silvio Staiano – patron del marchio di orologeria Capri Watch – ha affisso all’ingresso della famosa boutique della griffe oramai famosa in tutto il mondo un cartello che sicuramente farà discutere e sul quale si legge: «Da oggi primo febbraio 2022, come accade da 58 anni, sono benvenuti tutti i clienti. No al Green pass, no alla discriminazione, no alle “leggi razziali”. Discriminare chi entra in negozio è una vergogna».

Una presa di posizione molto chiara quella dell’imprenditore caprese che è destinata a far parlare e potrebbe rappresentare un esempio da seguire anche per altri commercianti che sposano la posizione di Silvio Staiano.