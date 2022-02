Candelora a Piano di Sorrento: stasera la benedizione dei nati dallo scorso febbraio presso la Basilica di San Michele. Oggi, mercoledì 2 febbraio 2022, la Chiesa festeggia la Candelora. Candelora è il nome con cui è popolarmente nota la festa della Presentazione di Gesù al Tempio.

Nella celebrazione liturgica si benedicono le candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”, come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla Legge giudaica per i i primogeniti maschi.

Per questo motivo, presso la Basilica di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento, questa sera, alle ore 19.30, si terrà una speciale benedizione sull’altare per i bambini nati dallo scorso febbraio (2021).