Campionati Europei di Braga: grande successo per Anna Savarese e Patrizia Aletta. Ai Campionati Europei Master Indoor di Braga, Anna Savarese di Vico Equense è arrivata quarta, riuscendo a sfiorare addirittura il podio. Sul suo percorso di marcia di 3km una giuria che accoglie due proposte di ammonizione, facendole effettuare un giro in più e assegnandole di fatto il quarto posto. “Concludo quest’esperienza europea con un quarto posto e un bel confronto con atlete di alto livello”, commenta l’atleta a fine gara. Soddisfazione incredibile anche per Patrizia Aletta, postina di Sant’Arpino (CE) che a Braga ha vinto la medaglia d’oro per il lancio del martello!