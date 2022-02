Campania: stanziati 34 milioni per la mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina. La giunta regionale della Campania ha approvato una delibera che prevede la riprogrammazione degli interventi inseriti nel protocollo di Intesa per l’attivazione delle azioni finalizzate all’attuazione del programma di “Interventi di mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina”.

In totale sono 34 milioni di euro le risorse destinate per 13 interventi nella penisola sorrentina, tra interventi già presenti nel Protocollo di Intesa sia oggetto di rimodulazione del finanziamento che non oggetto di rimodulazione del finanziamento, nuovi interventi per i quali è previsto il solo affidamento dei lavori, nuovi interventi per i quali è previsto l’affidamento congiunto di progettazione e lavori e nuovi interventi per i quali è previsto il solo affidamento della progettazione.

I comuni interessati, in particolare, saranno Agerola, Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Sorrento e Vico Equense. Soltanto tre mesi fa, il 9 novembre 2021, a Sant’Agnello si è aperta una profondissima voragine nell’asfalto. Anche se non è la prima volta che un fenomeno del genere avviene in penisola sorrentina.