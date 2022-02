“Calma” il nuovo album di Alfredo Paixao in nome di Pino Daniele

Napoli – Alfredo Paixao è bassista, polistrumentista e compositore. Per chi non lo conosce, stiamo parlando di un vero e proprio gigante della musica carioca. Nato a Rio de Janeiro, figlio d’arte, Alfredo Paixao è stato ed è un punto di riferimento nel panorama musicale italiano ed internazionale. La sua formazione musicale, e professionale, si perfeziona in America, affidandosi a maestri del calibro di Bunny Brunel e Mick Goodrick. La sua produzione musicale è il risultato di una vita passata a suonare in giro per il mondo; al suo attivo ha numerose collaborazioni e Grammy Awards: Julio Iglesias, Ricky Martin, Liza Minelli, Henry Salvador, Justo Almario, Alex Acuña, Joe Heredia, Eddie del Barrio Alejandro Sanz, Laura Pausini, Fiorella Mannoia e non solo. Ma è soprattutto grazie al sodalizio artistico che lo ha legato per vent’anni con Pino Daniele che è riconosciuto dal grande pubblico del nostro Paese. “Calma” è il suo nuovo album, 8 tracce che raccontano Napoli, il Brasile e una persona speciale: Pino Daniele. Alfredo Paixao è capace di coniugare i verbi melodici e armonici della grammatica musicale partenopea con quella brasiliana, predica la “Calma” dopo lo smarrimento dovuto a questa pandemia, in alcuni passaggi si avverte fortissima l’estetica musicale del “mito” del Quartiere Porto di Napoli. Un progetto musicale raffinato di un musicista che dalla Bossa Nova è passato al jazz e poi a quello che lui stesso definisce “jazz con anima pop” divertendo sempre.

di Luigi De Rosa

“Un mito ha una luce così forte che spegne tutte le altre intorno” Alfredo Paixao (nella foto Pino Daniele 1955-2015)