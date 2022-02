Calcio, Malinovskyi segna una doppietta e lancia un appello

Malinovskyi segna una doppietta e lancia un appello. L’Atalanta scende in campo contro l’Olympiacos, Gasperini è cosciente del fatto che per l’ucraino Ruslan Malinovskyi oggi è un giorno difficile e gli chiede se se la sente di giocare. Questi, da grande professionista, non si esime dal suo dovere: gioca e segna anche una doppietta in due minuti. Come se si fosse sentito che avrebbe segnato, alza la sua maglia nerazzurra e mostra una t-shirt con la scritta “No war in Ukraina”. Un appello importante, un messaggio che non può passare in sordina e che tutto il mondo civile sottoscrive. Forza Ukraina!