Cagliari – Napoli, il commento di Gigione Maresca “Molte big hanno toppato”

La partita in Sardegna è stata durissima. Chi si aspettava una passeggiata sportiva non aveva evidentemente capito la voglia del Cagliari di fare il punteggio pieno. Molte big in giro per l’Europa dopo le sfide di coppa hanno toppato in campionato. Tutte, dalle italiane fino al #PSG e al #City, hanno faticato tantissimo. La stanchezza e le assenze non bastano a spiegare una prestazione di questo tipo da parte del #Napoli contro un ottimo #Cagliari che avrebbe meritato di più.

Un motivo serio e condizionante la

la mancanza di personalità, la stanchezza, oltre alle assenze significative (nessuno come il Napoli quest’anno), scarsa lucidità, maggiore freschezza da parte degli avversari. Potremmo dire mille cose, la realtà è che la stagione è ancora molto lunga e tutte e tre le squadre di vertice potranno perdere altri punti nelle prossime giornate. Quando sei costretto a giocare più di 50 partite in un anno e pensare di poterle disputare tutte al massimo è impossibile.

– #Ospina croce e delizia, mezza papera e due interventi di talento e classe; linea difensiva a tre più in difficoltà del solito forse anche a causa del modulo iniziale troppo spregiucati. Male coloro i quali dovevano dimostrare qualcosa in più stasera: #Elmas, #Petagna, #Mertens e #Ounas su tutti. Fondamentale l’ingresso di #FabiánRuiz, con calma e classe a gestire la palla e le idee a centrocampo . Io ngres Dio utile e devastante di #Osimhen che ad frutta l’unico assist costruttivo di Mario Rui

– Il nigeriano, pur non al massimo, ha dimostrato ancora una volta di avere la giusta dose di fame, voglia e qualità per trascinare gli azzurri verso grandi obiettivi.

– Per come si era messa, goal del vantaggio prima e dopo con le occasioni sprecate dai cagliarirani, il punto va tenuto strettissimo. Un punto prezioso in un campionato così equilibrato, potrebbe fare la differenza a fine stagione. Un passo avanti recuperiamo un punto su l’Inter e giovedì c’è già il #Barcellona e subito dopo #Lazio e #Milan. Il campionato si vince a Maggio.

Un Napoli incerottato fallisce l’aggancio alla vetta, ma per come si era messa la gara deve essere sodisfatto del punto portato a casa questa sera da Cagliari, e deve dire grazie Osimhen che nel momento più difficile del match riesce a rispondere alla rete del vantaggio sardo ad opera di Pereiro con un guizzo da goleador vero. Un pareggio prezioso per com’è andata la gara e che mantiene ancora vive le speranze scudetto.

Troppe le assenze in casa azzurra e forti le motivazioni degli isolani che sotto la cura Mazzarri stanno ritrovando smalto e grinta per portare a casa una salvezza, che per quanto visto oggi al Sardegna Arena, è alla loro portata.

Archiviata la gara, gli uomini di Spalletti non al meglio della condizione, devono ora recuperare infortunati, forma e energie per la sfida di giovedì contro il Barcellona così da continuare il sogno europeo.

il tabellino della gara

CAGLIARI-NAPOLI 1-1

CAGLIARI (3-5-1-1) allenatore Mazzarri

Cragno, Altare, Goldaniga, Lovato; Bellanova, Deiola, Grassi (30′ st Marin), Baselli (37′ st Zappa), Dalbert (50′ st Lykogiannis); Pereiro (37′ st Pavoletti), Joao Pedro.

A disposizione: Radunovic, Ceppitelli, Aresti, Carboni, Tramoni, Obert, Gagliano, Keita, Baldé.

NAPOLI (3-4-2-1) allenatore Spalletti

Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus (22′ st Fabian Ruiz); Di Lorenzo (27′ pt Malcuit; 38′ st Zanoli), Demme (22′ st Ounas), Zielinski, Mario Rui; Elmas, Mertens; Petagna (22′ st Osimhen).

A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam.

ARBITRO: Sozza

MARCATORI: 13′ st Pereiro (C), 42′ st Osimhen (N)