Bus turistici in protesta sull’Autostrada Napoli Roma.una protesta autorizzata dalle prefetture di Napoli e Caserta sul tratto fino a Caianello. La categorie è in difficoltà dopo la pandemia da Covid, niente tour di turisti e scolastici. Siamo solidali con i lavoratori che vanno aiutati, ed è il momento che tolgano queste restrizioni come han fatto in mezza Europa. Anche gli NCC sono una categoria penalizzata con i bus tutti han diritto ai ristori e a lavorare