Buone notizie per gli studenti della Costiera Amalfitana, ripristinate le corse aggiuntive degli autobus

Lo scorso mese di gennaio erano state soppresse le corse aggiuntive del trasporto scolastico a causa della mancanza di fondi. Notevoli i disagi per gli studenti che si sono ritrovati a viaggiare in condizioni inaccettabili per la scarsità degli autobus a disposizione, situazione resa ancora più grave dal perdurare dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 che prevede il distanziamento interpersonale tra le misure di sicurezza da adottare e che ovviamente non si poteva assolutamente rispettare negli autobus strapieni.

I sindaci dei comuni della Costiera ed i genitori degli studenti avevano fatto sentire la propria voce chiedendo il ripristino delle corse aggiuntive in modo da porre fine al problema e garantire la sicurezza degli studenti che ogni giorno sono costretti ad utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere gli istituti scolastici.

E la richiesta finalmente è stata accolta e da domani le corse del trasporto scolastico saranno ripristinate.

Di seguito riportiamo gli orari:

– 6.40 Bv. Cesarano – Maiori – Amalfi (Gena 2000)

– 6-50 Polvia – Maiori – Amalfi (Gena 2000)

– 7.50 Amalfi – Maiori (Gena 2000)

– 12.50 Maiori – Amalfi (Gena 2000)

– 13.15 Amalfi – Maiori – Polvica – Bv. Cesarano (Gena 2000)

– 13.15 Amalfi – Maiori – Polvica (Gena 2000)

– 6.25 Chiunzi – Campinola – BV. Polvica – Polvica – Pietre – Bv. Cesarano – Chiunzi – Nocera Inf. – Cava de Tirreni (Contaldo)

– 12.25 Cava de Tirreni – Nocera Inf. – Chiunzi – Campinola – Bv. Polvica – Polvica – Pietre – Bv. Cesarano – Chiunzi (Contaldo)

– 12.50 Maiori – Bv. Polvica – Campinola – Chiunzi – Bv. Campinola – Bv. Polvica – Maiori (Mansi)

– 14.00 Maiori – Bv. Polvica – Campinola – Chiunzi – Bv. Cesarano – Pietre – Polvica (Mansi)

– 7.10 Maiori – Cetara – Salerno (Mansi)

– 13.30 Salerno – Cetara – Maiori (Mansi)

– 6.55 Positano – Amalfi – Maiori (Rianna)

– 13.30 Maiori – Amalfi – Positano (Rianna)

– 7.10 Scala – S. Pietro – Minuta – Scala – Pontone – Amalfi (Mastro)

– 13.40 Amalfi – Pontone – Scala – Minuta – S. Pietro – Scala (Mastro)

– 6.55 Bomerano – Furore – Bv. Conca – Amalfi (Fusco)

– 7.50 Amalfi – Maiori (Fusco)

– 13.05 Maiori – Amalfi (Fusco)

– 13.30 Amalfi – Bv. Conca – Furore – Bomerano (Fusco)

– 7.25 Praiano – Positano – Meta (Fusco)

– 13.30 Meta – Positano – Praiano (Fusco)