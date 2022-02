Bretella di Amalfi: l’opera è “congelata” in attesa del finanziamento

Finanziato il progetto che porterà alla realizzazione dell’attesa bretella stradale di Amalfi per ora “congelata” in attesa di un successivo finanziamento. La Regione ha finanziato per ora la sola fase progettuale per 1,6 milioni di euro. Si tratta di un’opera importante per il traffico veicolare dell’intera Costiera Amalfitana per la quale sarà necessario impegnare 24 milioni di euro.

L’iter progettuale rientra all’interno degli interventi previsti dalla prima fase del Protocollo degli “Interventi di mobilità sostenibile nella Costiera Amalfitana e Sorrentina” siglato dalla Regione Campania, ACaMIR e 13 Comuni del comprensorio. A seguito di procedura di gara europea, ACaMIR aggiudicò, a giugno 2019, l’appalto dei servizi di ingegneria ed architettura per la redazione delle attività progettuali dell’intervento al raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra RPA S.r.l., Emilio Maiorino & Parteners S.r.l., Pini Swiss Engineers SA e Pini Swiss Engineers S.r.l.

La proposta progettuale prevede un innesto sulla Strada Statale 163, nell’area ad ovest del centro urbano dell’Antica Repubblica Marinara, e due uscite a Valle dei Mulini, compatibili con la prosecuzione del tracciato sino a Castiglione di Ravello. L’obiettivo dell’ambizioso progetto è quello di allontanare i flussi di traffico in attraversamento dai centri abitati di Amalfi ed Atrani deviandoli su una viabilità alternativa in grado di assicurare anche un livello di servizio più elevato.