Borghi a rischio abbandono o abbandonati: nell’elenco dei Comuni per la rigenerazione cultura e sociale anche Atrani e Cetara. Il Ministro della Cultura ha trasmesso ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome le Linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento 2.1 Attrattività dei Borghi, che definiscono finalità e modalità attuative per l’avvio delle iniziative previste dalle Linee di azione in cui si articola l’investimento stesso, in uno con lo schema di riparto regionale delle relative risorse.

il Ministero della Cultura (MiC) ha programmato, attraverso il PNRR, 1 miliardo di euro a favore dell’intervento “Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante”. L’intervento sostiene la realizzazione di un progetto di carattere esemplare nel territorio campano, finalizzato al rilancio economico e sociale di un borgo disabitato o comunque caratterizzato da un avanzato processo di declino e abbandono, per il quale si preveda un progetto di recupero e rigenerazione in grado di integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi.

Nell’elenco dei Comuni che soddisfano tutti i requisiti compaiono anche Atrani e Cetara, i due piccoli paesi della Costiera Amalfitana.

