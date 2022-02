Bologna: operato il bimbo al centro dello scontro sul “sangue No vax”. Il bimbo di due anni, per il quale i genitori chiedevano una trasfusione solo con sangue no vax, è stato operato martedì all’ospedale Sant’Orsola di Bologna.

Per il piccolo, al centro di uno scontro legale tra l’ospedale e la famiglia, il giudice tutelare di Modena ha deciso a favore dell’intervento, spiegando che c’era la garanzia di sicurezza nel sangue, qualunque fosse la provenienza. Ai genitori era stata provvisoriamente sospesa dal tribunale la potestà genitoriale. L’intervento è andato bene, come confermano i sanitari, e presto il bambino dovrebbe essere dimesso.