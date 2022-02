Bologna chiama, Sorrento risponda, nel nome di Dalla . Bologna la piazza Grande di Lucio Dalla piena di fiaccole per l’ Ucraina, facciamolo anche a Sorrento E se la vita non ha sogni io li ho e te li do E se non ci sarà più gente come me Voglio morire in Piazza Grande.” (Lucio #Dalla)

#Bologna sei magica e poetica con migliaia di fiammelle contro la #guerra! #RussiaUcraina #UkraineRussia #UkraineRussiaConflict #StopWar #25febbraio