Berlusconi verso il terzo matrimonio con Marta Fascina mezzo secolo più giovane di lui? Ma chi è? A ncora non insidia il record di Elizabeth Taylor: otto matrimoni (anche se due con la stessa persona). Comunque, si tratterebbe di un ottimo risultato: Silvio Berlusconi, con le signore si sa è sempre stato davvero cavalleresco, starebbe per convolare a giuste nozze per la terza volta. La bomba innescata dal quotidiano Libero in mattinata non trova conferme, ma neanche smentite. La fortunata è lei: Marta Fascina, l’ultima fidanzata (sic). deputata azzurra, scarto d’età rilevante, 53 anni, lui 85 e lei 32, ma si sa che questi sono problemi solo per le persone normali e Berlusconi non si è mai reputato tale. Super Silvio si sposerebbe con il beneplacito degli eredi, quelli di primo letto, Marina e Pier Silvio, figli di Carla Dall’Oglio, e Barbara, Eleonora e Luigi, figli di Veronica Lario, il grande amore.

Gli strascichi di quel matrimonio sono stati lunghi e dolorosi. E si sono conclusi solo nel 2020. In mezzo, un’altra fidanzata con la quale però non ha mai raggiunto l’altare: Francesca Pascale, napoletana verace, garantisce che presenzierà alle nozze “e mi fumerò, un bel joint, per disobbedienza civile”. I rapporti tra i due sono altalenanti, ma condividono l’affidamento di quella che è stata la vera luce degli occhi negli anni difficili dell’ex premier, Dudù il barboncino bianco, che senza alcun dubbio presenzierà alla cerimonia come ospite d’onore.

Da due anni la Fascina è una presenza costante al fianco del Cavaliere. Bionda, discreta ed elegante: secondo alcuni, incarna la first lady perfetta. Calabrese di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria), laureata alla Sapienza di Roma, un incarico prima nell’ufficio stampa del Milan, quindi nella Fondazione e poi il grande salto in Parlamento.

Già: ma a quando il festoso evento? Ci si sposa in maggio, lo sanno tutti. Ma Berlusconi ci tiene ad anticipare tutti anche in questo caso. La data che avrebbe in mente sarebbe fine marzo, a stretto giro e per ulteriori dettagli si rinvia al fatidico giorno delle partecipazioni, anche se in una nota all’Ansa l’ex premier precisa

“Il rapporto di amore, di stima e di rispetto che mi lega alla signora Marta Fascina è così profondo e solido che non c’è alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio. Ma proprio perché si tratta di un legame così profondo e così importante, assieme a Marta sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgerà i miei figli e gli amici a me cari”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi in una nota.