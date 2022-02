BENVENUTO IN COSTIERA AMALFITANA, SCURATI A RAVELLO E LA BUROCRAZIA CHE BLOCCA IL GIARDINO A TORELLO

BENVENUTO IN COSTIERA AMALFITANA

Riprendiamo su Positanonews il post di Christian De Iuliis perchè mette in evidenza una problematica non di poco conto in Costa d’ Amalfi

Antonio Scurati, lo scrittore premio Strega, originario di Ravello, ha provato a realizzare un “Giardino mediterraneo” nel suo aranceto di Torello.

Ha provato quindi a divenire “cittadinanza attiva” a metterci “tensione appassionata” e la “militanza di tutti coloro i quali vogliono e possono contribuire al futuro virtuoso di questa nostra terra meravigliosa”.

Ovvero ciò che chiedeva, testualmente, di fare a tutti noi in un suo articolo del 28 agosto scorso, pubblicato sul Corriere della sera all’indomani di uno smottamento che aveva interessato il confine del suo terreno.

Ecco come è andata a finire.

A Scurati mi sento di ricordare quello che gli scrissi in questo pezzo del 30 settembre (“Il tenero Scurati”)