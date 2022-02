Benvenuti in Casa Méhari

A Quarto è stata inaugurata “Casa Méhari”, una villa recentemente confiscata alla criminalità locale che è stata dedicata a Giancarlo Siani (una Citroën Méhari, verde pistacchio, infatti, era il modello dell’auto su cui il giornalista fu assassinato il 23 settembre 1985). “Casa Méhari” sarà la dimora di tutti coloro che sul territorio sono concretamente impegnati in attività sociali e culturali all’insegna della legalità. Una struttura che appartiene ai giovani e con loro, ha spiegato in conferenza stampa Maria Trapanese, presidente della Bottega dei Semplici Pensieri, si intende realizzare progetti di inclusione e cittadinanza attiva. La Bottega dei Semplici Pensieri è un sodalizio costituito da familiari di persone con deficit intellettivi e capofila dell’associazione temporanea di scopo a cui il Comune flegreo ha affidato la gestione dello stabile (in autofinanziamento) che diverrà spazio ideale per attività sociali e culturali per dieci anni. Molte le iniziative in cantiere: dal bistrot con inserimento di ragazzi diversamente abili allo sportello di informazione sociale, dal Premio “Méhari per la legalità” alla creazione della Biblioteca Civica. Ancora, grazie all’associazione di promozione sociale Dialogos, presidente Ciro Biondi, si realizzeranno laboratori di teatro, cinema, giornalismo e media education. Non tutti sanno che la Citroën Méhari di Giancarlo Siani fu ritrovata in Sicilia trasformata in una specie di pollaio. Era stata acquistata, infatti, a un’asta giudiziaria e lasciata in una campagna con tanto di terriccio e galline. Bastò riverniciarla, cambiare candele, batteria e olio al motore per rimetterla in moto. Da allora è l’icona della fame di verità di un ragazzo che ha pagato con la vita il suo credere fino in fondo nel diritto dovere di informare e di farlo in coscienza e con onestà, l’augurio è che anche “Casa Méhari”, strattura sequestrata alla criminalità organizzata, diventi simbolo dell’inclusività e di legalità.

a cura di Luigi De Rosa

Link utili:

http://www.fondazionegiancarlosiani.it/

https://www.facebook.com/labottegadeisemplicipensieri/

https://www.comune.quarto.na.it/it/

La stele in pietra lavica in memoria di Giancarlo Siani installata a Vico Equense, a cura della Fondazione Pol.i.s. e del progettista Arch. Antonio Irlando.