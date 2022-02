Barcellona Napoli , il pre partita sul posto per Positanonews da Monia Alloggio ” Atmosfera da sogno”. La sentiamo in diretta dalle Ramblas, in Spagna oramai sono state tolte quasi tutte le restrizioni anti coronavirus Covid – 19 , niente green pass e mascherina all’aperto, e una atmosfera da allegria per i tifosi campani “Si respira bellissima area incandescente, le nostre tifoserie sono simili … Spalletti ha detto che c’è una atmosfera da sogno e noi speriamo che sia così”.. Ma sentite i retroscena dalla nostra giornalista in prima linea .