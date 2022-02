Bacoli si riprende la spiaggia più bella, liberata Casevecchie. Josi della Ragione “Ora i bambini possono passeggiare di fronte al mare” . E’ una bella soddisfazione questa per il sindaco della cittadina della provincia di Napoli dell’area flegrea, che poteva essere davvero la California della Campania e del Sud Italia ma è finita fra industrializzazione sbagliata e degrado, mentre altrove si privatizza e si occupa però oggi il sindaco attuale libera la città per il pubblico.

È enorme l’entusiasmo per la liberazione della spiaggia di Casevecchie. Sono felice. Perché lì dove parcheggiavano le auto, sul mare di Bacoli, ora passeggiano i bambini. E perché ho da darvi un’altra notizia fantastica. Il Consiglio di Stato ci ha dato ragione. Deve essere abbattuta la terza struttura abusiva costruita sull’arenile. Così consegneremo alla città altri 700 mq di arenile. Guardate come era. Guardate cosa era diventata la nostra spiaggia. Un’area di sosta per veicoli. Con manufatto irregolare costruito sulla sabbia. Uno squallore. Con tanto di reti, cancello, citofono. Guardate cosa sta diventando. Che bello. Adesso stiamo voltando pagina. E non ci fermeremo, fino a quando non restituiremo alle famiglie, agli anziani, ai ragazzi, ogni granello che gli era stato sottratto. Ringrazio quanti stanno lavorando per raggiungere un risultato in cui nessuno credeva più. Dopo 50 anni, ci riprendiamo la costa più bella del paese. Tra le più affascinanti dei Campi Flegrei. Insieme, per Bacoli. Un passo alla volta.