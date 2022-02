Automobilismo, svelata la F1-75, la Ferrari del riscatto.

Presentata la vettura con cui Leclerc e Sainz cercheranno di portare, dopo quindici anni, il titolo mondiale di nuovo a Maranello.

Finalmente, finisce la lunga attesa per i tifosi del cavallino rampante, si è alzato stamattina il sipario sulla F1-75, la nuova Ferrari che scenderà in pista sul circuito del prossimo mondiale, a partire dal Gran Premio di Bahrein, che si terrà il prossimo 20 marzo.

La livrea rossa fiammante, con dettagli neri tra cui il logo che ricorda i 75 anni del marchio, si è mostrata al mondo in un evento che ha visto partecipare il presidente John Elkann, tutta la dirigenza del Cavallino, lo staff tecnico capeggiato da Mattia Binotto e chiaramente i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. Spetta a loro infatti da domani svolgere il compito più difficile, ovvero tradurre in risultati i due anni di sviluppo impiegati per la realizzazione di questa vettura. La F1-75 è 68esima vettura costruita dalla casa di Maranello per la Formula 1. Nel nome, oltre alla categoria, il numero 75, che fa riferimento all’anniversario che nel 2022 celebra l’azienda. Proprio a Maranello, infatti, il 12 marzo 1947 Enzo Ferrari accendeva per la prima volta il motore della 125 S. La Ferrari non sale sul gradino più alto del podio dal 22 settembre 2019, quando nel Gran Premio di Singapore trionfò Sebastian Vettel, con Leclerc al secondo posto. Un digiuno troppo lungo per una scuderia come Ferrari che punta a ritornare protagonista nel mondiale proprio grazie alla nuova F1-75.

In pista già domani, un venerdì da shakedown da passare a Fiorano per volare poi a Barcellona Dopo i test spagnoli seguiranno quelli ancor più cruciali in Bahrain, in programma il 10 marzo. Dopo di chè la Ferrari avrà poi ancora pochi giorni per definire la messa a punto ottimale. Poi il mondiale 2022 avrà inizio, per una stagione carica di aspettative per la scuderia di Maranello. Una vettura estrema la F1-75 frutto di un regolamento nuovo, che la Ferrari e lo stesso Leclerc puntano di sfruttare per tornare a competere nelle posizioni più alte della classifica.” La adoro. Mi piace davvero. Penso che la amerò ancora di più se sarà veloce in pista, ma è assolutamente bellissima. Il grande lavoro che è stato fatto per la carrozzeria, è impressionante. Sembra davvero estrema e mi piace questa cosa” ha dichiarato il pilota monegasco, dopo che i veli sono stati ufficialmente tolti dalla nuova nata della Scuderia di Maranello.

Infine, un commento sulla livrea: “Il rosso più scuro fa sembrare l’auto più aggressiva, penso che calzi a pennello su una monoposto come questa”. I tecnici responsabili dello sviluppo telaistico, spiegando l’importanza di una lunga fase iniziale di analisi di più soluzioni tecniche. L’aerodinamica e le sospensioni le aree sulle quali maggiore è stata l’apertura mentale dei progettisti. Alle soluzioni ricercate, di disegni alternativi, dovranno seguire i riscontri del cronometro. ll 2022 costituisce una sfida fondamentale per la Scuderia Ferrari che cercherà di sfruttare al massimo i nuovi regolamenti per tornare a lottare al vertice. I tecnici del Cavallino, come spiegato dal team principal Mattia Binotto e dal direttore sportivo Laurent Mekies, hanno lavorato per trarre il massimo vantaggio da ogni componente della vettura approfittando del nuovo regolamento. Il team principal sottolinea l’impegno di tutta la squadra a ricercare soluzioni innovative nel progettare la Ferrari F1-75. Il percorso avviato nel 2019 dovrà portare adesso i frutti di una ricostruzione che valga nuovamente una Rossa vincente e competitiva.

Quello attuale per Enrico Cardile, responsabile dell’area telaio rappresenta il cambio regolamentare più radicale affrontato negli ultimi 40 anni. Sotto tale aspetto la Ferrari ha avuto un approccio sistemico e integrato alla sfida, definendo chiare priorità tra i tanti obiettivi, spesso in contrasto tra di loro, che ci siamo dati. In parallelo allo sviluppo vettura – ha sottolineato Cardile – abbiamo spinto al miglioramento dei nostri strumenti di simulazione, per portare luce in angoli bui che abbiamo avuto in passato”. A colpo d’occhio la parte più interessante spicca la originalità delle pance che devono supportare la gestione termica della power unit e l’equilibrio con i concetti aerodinamici, di un effetto suolo la cui interpretazione farà la differenza in pista. “L’aerodinamica è stata senz’altro la priorità numero 1.

L’abbiamo affrontata con una mentalità aperta e colto l’opportunità di regolamenti così diversi per curiosare in tante direzioni, lontane dalle tendenze degli ultimi anni. L’apertura mentale – evidenzia Cardile – ci ha accompagnato anche nello sviluppo delle sospensioni, i nuovi regolamenti hanno imposto un ripensamento generale del comparto, per garantirci d’avere la flessibilità necessaria a gestire una vettura così nuova e pneumatici con caratteristiche diverse. La definizione del layout vettura è stata sfidante, perché ha dovuto coniugare esigenze diverse tra loro. In sintesi, tante variabili sono entrate in gioco, rendendo l’esercizio sfidante ed entusiasmante. Adesso, non resta che tanta impazienza per tornare a misurarci con i nostri avversari”, conclude Cardile. Massima attenzione è stata riservata anche alla power unit, per colmare il gap nei confronti degli avversari anche dal punto di vista motoristico. Enrico Gualtieri, responsabile dell’area power unit della Rossa, che non ha esitato a definire “estremo e non convenzionale” il progetto del motore Ferrari 2022.

Il lavoro dei tecnici di Maranello sul V6 turbo ibrido del Cavallino Rampante si è concentrato sull’evoluzione del motore, portando avanti un cammino che già nel 2021 aveva mostrato segnali incoraggianti, ma anche sull’armonizzazione della power unit con telaio e aerodinamica, in modo da adattare il powertrain in maniera più efficiente possibile alla monoposto di nuova generazione: “In modo altrettanto funzionale – ha dichiarato Gualtieri – abbiamo poi definito un layout della power unit che rispondesse al meglio alle esigenze dei nostri colleghi dell’area telaio, vista l’evoluzione del nuovo regolamento vettura.

Lo sviluppo della power unit 2022 sarà fondamentale non solo nell’ottica della stagione che prenderà il via a marzo, ma anche a medio termine: “Abbiamo dovuto sviluppare al meglio il nostro prodotto anche visto il successivo congelamento fino al prossimo regolamento” ha spiegato ancora Gualtieri. Le componenti chiave dello 066/7? “Il motore a combustione interna e il turbocompressore, mentre il sistema ibrido è un consolidamento dell’evoluzione che abbiamo portato in pista alla fine della scorsa stagione. Anche l’elettronica è cambiata molto per adattarsi alle esigenze di una vettura completamente rivista” ha aggiunto Gualtieri. Che poi ha concluso: “Tra gli obiettivi che ci eravamo dati, c’era anche quello di non avere il rimpianto di aver lasciato qualcosa di intentato. Penso che abbiamo raggiunto questo obiettivo: se sarà sufficiente, ce lo dirà solo la pista”. – 17 febbraio 2022 – salvatorecaccaviello

Fonte: AS