Auto in fiamme a Vietri sul Mare: sospettata origine dolosa. Attimi di paura a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, per i cittadini della frazione di Raito.

Intorno alle 5.oo di questa mattina, infatti, quattro automobili sono state divorate dalle fiamme. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine: i carabinieri stanno ora indagando per ricostruire la dinamica di quanto è avvenuto. Per il momento, la pista principale è quella dell’incendio doloso.