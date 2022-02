Auguri al giornalista Lamberto Sposini per i suoi 70 anni. Dal 2011 lontano dalla tv ma sempre nel cuore degli italiani

Oggi Lamberto Sposini compie 70 anni. Il suo volto e la sua bravura mancano tantissimo ai telespettatori che sperano di poterlo vedere un giorno tornare in tv. Era il 29 aprile 2011 quando, mentre negli studi Rai di Via Teulada si preparava a condurre una puntata speciale della trasmissione “La vita in diretta” con Mara Venier dedicata al royal wedding tra William e Kate Middleton. Quel giorno Sposini non entrò nelle case degli italiani perché, prima di andare in onda, venne colpito da un ictus e trasportato d’urgenza al Policlinico Gemelli di Roma dove i medici lo sottoposero ad un delicato intervento chirurgico al cervello.

Sposini restò ricoverato fino a luglio. A seguire una lunga riabilitazione nella clinica specializzata Santa Lucia di Roma e poi in Svizzera. Nel 2012 finalmente il ritorno in Italia.

Ora vive a Milano con la figlia e l’ex compagna Sabina Donadio. Le sue condizioni sono migliorate ed ha recuperato la motricità e le facoltà cognitive, ma ha ancora difficoltà nel parlare e nello scrivere: per questo motivo si è definitivamente ritirato a vita privata e non è mai più ricomparso in TV.

L’affetto degli italiani per lui è però rimasto immutato ed in questo giorno speciale anche noi desideriamo formulare i migliori auguri a Lamberto Sposini, un giornalista di grande professionalità ed umanità. E nel cuore di ognuno il desiderio più grande resta quello di poterlo rivedere sul piccolo schermo.