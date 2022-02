Auditorium Oscar Niemeyer di Ravello. Venti milioni di euro per un cinema?

Il Comune di Ravello, con Delibera n. 18/2022, stabilisce il proseguimento del progetto “Cinema Auditorium Oscar Niemeyer” in collaborazione con l’Associazione Culturale “Cineventi Produzioni” precisando che la situazione epidemiologica legata alla diffusione del Covid-19 risulta essere oggi sotto controllo e che le presenze al cinema stanno registrando un progressivo incremento.

Per tali motivi si è ritenuto di dover proseguire fino alle festività pasquali, il progetto Cinema Auditorium Oscar Niemeyer dando continuità al progetto proposto dall’Associazione Culturale “Cineventi Produzioni” in considerazione della sua valenza sociale, culturale e formativa, costituendo lo stesso un importante momento di aggregazione e socializzazione soprattutto per i più giovani.

Non si hanno dati, nella delibera si parla di incremento ma non si capisce di quanto e come, così come non è chiaro che guadagni ci siano per l’ente.

Praticamente per tutto l’inverno l’Auditorium è diventato un cinema. Questa è la capacità di gestione dell’amministrazione di un bene costato venti milioni di euro?