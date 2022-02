Attività di prevenzione del cancro: a Sorrento screening nelle frazioni. Secondo le stime Airtum-Aiom-Fondazione Aiom ogni anno in Italia vengono diagnosticati 55mila e 500 nuovi casi (55mila donne e 500 uomini) di tumore al seno e con questi numeri, la neoplasia si presenta come la più frequente nel genere femminile in tutte le fasce di età.

In base a questi dati l’amministrazione di Sorrento ha deciso di organizzare quattro giornate di screening per la prevenzione senologica. Si terranno presso le frazioni di Priora e Casarlano nel periodo compreso tra il mese di febbraio ed il mese di aprile di quest’anno. anche tenendo conto del fatto che sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, tutte le attività di prevenzione e di controllo medico della popolazione hanno subito notevoli rallentamenti, ha deciso di organizzare delle giornate dedicate allo screening di questa patologia. Nei prossimi giorni sarà diffuso il calendario con le date, gli orari e le modalità di accesso allo screening.