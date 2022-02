Atrani, rincaro bollette: questa sera luci spente al Santuario per protesta

Questa sera del 10 febbraio, alle ore 20, le luci del Santuario di Santa Maria del Bando di Atrani non si accenderanno. E’ il segnale di protesta al quale si accoda il piccolo borgo della costiera amalfitana.

L’iniziativa

Il comune di Atrani aderisce all’iniziativa promossa dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e il governo sulle ripercussioni che il caro bolletta rischia di avere sui bilanci degli enti locali e, maggiormente, dei piccoli Comuni che rischiano, al permanere di questa situazione, di non essere in grado di erogare con continuità i servizi pubblici ai cittadini

La crisi

Spegnere un luogo di tale importanza per la comunità atranese vuol dire tanto. Vuol dire combattere con decisione un fenomeno che molti italiani stanno subendo: il rincaro delle bollette. Forti aumenti di luce e gas scattati a gennaio sono diventati concreti in questi giorni con l’arrivo delle fatture. Un salasso per molte famiglie che si sono viste recapitare bollette con aumenti del 50% e oltre.