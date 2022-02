Atrani: l’escursione della Chiesa di Santa Maria del Pando e della grotta di Masaniello.

Ieri si è tenuta una splendida escursione alla Chiesa di Santa Maria del Pando con vistata anche alla grotta di MASANIELLO.

Era da tempo che meditavo di visitare quella bella chiesetta che domina sul suggestivo borgo di Atrani ma, per motivi diversi, soprattutto per mancanza di compagnia, non mi sono mai cimentato nell’impresa.

Ieri, però, grazie all’invito del caro Gioacchino Di Martino per tutti “Giacchino” sono riuscito finalmente a sciogliere quel nodo che tanto mi opprimeva.

E’ stata una bellissima escursione anche se le condizioni metereologiche non erano le migliori ma comunque non ha piovuto e, quindi noi partecipanti, abbiamo potuto goderci la bella “passeggiata”,

Dopo la visita alla chiesa e alla grotta di Masaniello il gruppo si è spostato a visitare il piccolo cimitero monumentale di Atrani ma io, poichè quest’ultimo ben lo conosco, ho preferito fare la splendida dorsale che conduce al rione S.Antonio di Amalfi nonchè al suo monumentale per indi giungere al Comune di Amalfi ove a mezzo di autobus di linea ho fatto rientro al mio domicilio.

Con la presente ringrazio pubblicamente il caro Giacchino e spero che, a breve, organizzi altre auspicate escursioni. Grazie Giacchino!