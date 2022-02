Atrani 15 guariti , è il primo comune Covid – free della quarta ondata in Costiera amalfitana . La notizia è di pochi minuti fa , nessun caso positivo al coronavirus Covid – 19 sul territorio. A dare la buona notizia è stata direttamente l’amministrazione comunale del paesino della Costa d’ Amalfi sul sito istituzionale

Attualmente sul territorio comunale di Atrani NON SI REGISTRA nessun caso di Covid-19, sono 0 ( zero ) contagiati .

Una grande gioia per il paese . L’amministrazione guidata da Luciano De Rosa invita a non abbassare la guardia , ma questa buona notizia può essere il preludio per la possibile fine della pandemia .