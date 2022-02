Atletico Faiano – Atletico San Gregorio: una gara che poteva finire in tragedia. Sul campo è finita 1-2 , ma davvero raccapricciante ciò che è accaduto in seguito a questo match, come denunciato dalla squadra ospite: “Da segnalare l’ospitalità, i nostri sostenitori sono stati cacciati dalla tribuna per la troppa incitazione ai propri calciatori, alla fine della gara alcuni sostenitori di casa e dirigenti hanno atteso la squadra fuori dallo Stadio ed aggredito fisicamente buona parte del gruppo. Oggi non ha vinto lo sport, ha vinto la violenza! Queste persone, ovviamente chi è stato protagonista dei gesti, non fanno bene allo sport ma soprattutto alla vita sociale”. E ancora, qualche ora dopo gli aggiornamenti, sempre tramite social: “A distanza di qualche ora dopo l’aggressione ricevuta davanti allo stadio Delle Donne di Santa Tecla Montecorvino Pugliano (Sa), tre dirigenti e due tesserati sono in ospedale in codice rosso con fratture del setto nasale e punti di sutura. Un fatto di cronaca che non deve mai accadere per una partita di calcio. Persone che partecipano a questi campionati per passione, si ritrovano a non poter tornare a casa dalle proprie famiglie per aver subito aggressioni. Siamo vicini alle persone coinvolte sperando che ritornino presto a casa e in buona salute.