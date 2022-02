Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Comune di Sanza: caro Sindaco il monumento dei caduti in guerra è un luogo sacro e va tutelato con il ripristino chiesto

Cav. Attilio De Lisa – diocesi di Teggiano-Policastro. Caro Presidente Provinciale-Nazionale prof. Antonio Landi e Presidenti sezionali Provinciali il monumento dei Caduti in Guerra di Sanza col Milite Ignoto in Piazza XXIV maggio che risale all’anno 1925 di cui la sezione A.N.C.R. locale, viste le condizioni di peggioramento dello Stesso e con il Cav. N. H. Attilio De Lisa Presidente sezione -eletto Consigliere Provinciale (Area del Vallo di Diano e del Basso Cilento) con tanto di protocollo comunale dal 18 febbraio 2021, ha chiesto al socio Sindaco (Comune proprietario Ente Territoriale) il ripristino immediato (per conoscenza sia al Luogotenente della stazione dei Carabinieri che al Presidente Provinciale A.N.C.R. Federazione di Salerno) ma fino ad oggi senza risposta in merito ed attuazione di quanto chiesto.

Come disse il Commendatore Sergio Paolieri ex Presidente Nazionale A.N.C.R. : i Monumenti sono luoghi sacri e vanno tutelati ma questo non si sta vedendo da parte di chi ho interpellato e portato a conoscenza a livello locale oltre è stato notato anche da tutti in ogni manifestazione e non.