Assembramenti …..falsi e reali, carnevale di Maiori no e le partite della Salernitana si ?

Minori, Costiera amalfitana Vogliamo parlarne, e parliamone, diceva Totò in ” la banda degli onesti.”

Parliamo di pericoli della pandemia, di assembramenti pericolosi e non e di quasi fine-covid.

Molti domandano, senza avere esurienti e concrete risposte, il perchè di certi provvedimento che sanno di pressapochismo e di “due pesi-due misure”

A Maiori, per esempio, viene organizzato una grande e partecipata manifestazione per il Carnevale (erede di quello di Minori di anni addietro), ma quest’anno, però, le ordinanze regionali e governative centrali ne hanno decretaro la non effettuazione, per motivi di assembramento ( ma intanto a Viareggio il Carnevale si fa regolarmente, ndr )

Però a venti chilometri di distanza, l’altra sera c’erano assiepati nello stadio Arechi di Salerno decine e decine di migliaia di tifosi per il match tra la Salernitana ed il Milan. Potere dell’euro?

Si concedono autorizzazioni per cortei di protesta, un pò ovunque, cui partecipano persone, tante, che provocano incidenti e disordini e scontri con gli onesti lavoratori delle forze dell’ordine. Nel contempo, però, si vietano pacifiche processioni religiose in onore dei santi.

Sono vietati i cortei funebri un pò ovunque, ma non fu vietato quello per il bavo Davide Sassuoli o per qualche altro personaggio in vista.

Ci sono sempre due pesi e due misure.

Ma perchè i responsabili non comunicano la cruda realtà, non danno spiegazioini accettabili?