Assemblee Cittadine dei Circoli di Europa Verde di Piano di Sorrento e Sorrento. Ecco gli eletti

Venerdì 28 gennaio, presiedute da Maria Francesca Imbaldi ed Agostino Galiero del Coordinamento Provinciale, si sono tenute le Assemblee Cittadine dei Circoli di Europa Verde di Piano di Sorrento e Sorrento.

Sono stati eletti per il Circolo di Piano di Sorrento i Coportavoce (Elisabetta Ricca e Fabio Russo) ed i due Componenti dell’esecutivo (Cristina Coppola e Pasquale Salvati) e per il Circolo di Sorrento i Coportavoce (Elisabetta Ricca e Luigi Astarita) ed i due Componenti dell’esecutivo (Anna Margherita Palomba e Raffaele Stingone).

Elisabetta Ricca (nella foto) nominata Portavoce di ambedue i Circoli, riferisce che, come da mozione approvata all’unanimità: “I due neonati circoli di Piano di Sorrento (che si occuperà anche di Meta e Massa Lubrense) e di Sorrento (che si occuperà anche di Sant’Agnello) terranno in buon conto il lavoro finora svolto, in tale ottica, da organismi (quali il CMEA) ed Istituzioni (quali la Scuola e la Presidenza del Consiglio Comunale di Sorrento). Creare una coscienza ambientale-ecologista consiste innanzitutto nel promuovere una “mente ecologica” (Padre Taddei esperto di comunicazioni sociali) scevra da condizionamenti e pregiudizi che potrebbero inficiare ogni iniziativa ed azione da intraprendere, e poi la condivisione come rispetto dei ruoli e come trasparenza delle informazioni per costruire “INSIEME” percorsi che non siano finalizzati alla “visibilità” nel mondo effimero dei social. I principi della nostra azione saranno flessibilità e pragmaticità nell’azione e circolarità nell’informazione, per raggiungere i risultati attesi. Bisogna che ognuno, nel proprio ambito civile, si adoperi per promuovere e costruire iniziative al recupero dei valori delle tradizioni, della cultura, della natura, del rispetto delle categorie deboli, che si arrivi ad una unità che è quella di una elevata educazione ambientale e ad una consapevole cognizione delle criticità ancora da rimuovere”.