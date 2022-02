Aspettando San Valentino. Il giornalista di Amalfi Sigismondo Nastri si chiede: “Che cos’è l’amore?”

Si avvicina il giorno di San Valentino e lo scrittore di Amalfi Sigismondo Nastri pubblica un bellissimo post nel quale si chiede cosa sia l’amore: «Secondo Paulo Coelho (Lo Zahir), “l’amore è una forza selvaggia. Quando tentiamo di controllarlo ci distrugge, quando tentiamo di imprigionarlo ci rende schiavi, quando tentiamo di capirlo ci lascia smarriti e confusi”.

Ce lo chiediamo spesso: l’amore che cos’è? Per Ernesto Murolo l’ammore è na bannèra, na bannèra ch’è liggera, cagna ‘o viento e ‘a fa vutá.

Gli fa eco una canzone di Jòvino-Festa del 1955, ‘A bonanema ‘e ll’ammore:

Mo, ll’ammore, chi t’ ‘o ddá?

‘A bonanema ‘e ll’ammore

nun c’è cchiù, bell’ ‘e papá…

Tiempe antiche… Tutto passa…

Mo se joca a piglia e lassa…

La risposta più convincente alla domanda “L’amore che cos’è?” forse è quella che trovai su internet, postata da Dario Epifani, indirizzata alla sua donna: “Io non lo so cos’è… Ma so che deve essere qualcosa che ti rende forte e pazzo. Tanto da farti affrontare prove dure e superarle tutte… tanto pazzo da farti fare cose che solo a pensarci vorresti farti ricoverare in un ospedale psichiatrico… Io non lo so cos’è… Ma so che quando ti penso sto bene, quando non ci sei sto male, quando ti vorrei sentire e non ci riesco sono triste, quando non ti capisco mi avvilisco, quando ti aspetto, anche per ore e ore, conto i secondi e ad ogni secondo associo un’immagine di te. Io non lo so cos’è… Ma so che quando i nostri corpi si toccano provo sensazioni indescrivibili che non ho mai conosciuto. Io non lo so cos’è… Ma so che deve essere qualcosa di travolgente e di dolcissimo come sei tu ogni volta che ti stringo e che mi fai volare anche solo tenendoti la mano. Io non lo so cos’è… Ma so che ogni volta che sono qui e ti aspetto, anche mezze giornate, non mi sento stupido ma tanto innamorato da attendere il tuo arrivo. Io non lo so cos’è l’amore ma se vivo tutto ciò che ti ho detto e molte altre cose che vorrei dirti, allora è qualcosa di speciale, qualcosa che mi rende migliore, qualcosa che mi fa star bene, qualcosa che mi trasporta oltre ogni mio limite ed oltre tante difficoltà. Se mi chiederanno ‘che cos’è l’amore’ io risponderò che l’AMORE SEI TU”.

In sintesi, l’amore è completamento di sé, perché ciascuno dei partner ha bisogno dell’altro come una parte di sé.

Alan Douar, singolare personaggio, nato in Bretagna e poi venuto in Italia, scrittore di bigliettini amorosi, scrive:

Quando ti chiedi cos’è l’amore,

immagina due mani ardenti

che si incontrano,

due sguardi perduti l’uno nell’altro,

due cuori che tremano

di fronte all’immensità di un sentimento,

e poche parole

per rendere eterno un istante.

Confesso che mi venne da commuovermi quando, anni fa, lessi su facebook un post dell’amico e collega Gabriele Bojano: “Mio padre – scrisse – è tornato a casa oggi pomeriggio dopo un delicato intervento alla tiroide. Per mia madre è stata una sorpresa, non le avevamo detto che lo avrebbero dimesso oggi. Che tenerezza che mi hanno fatto quando si sono riabbracciati”. L’amore, quando è vero, vince l’inesorabile scorrere del tempo. Non c’è un limite d’età per amarsi, per volersi bene.

Il commediografo Inglese Arnold Wesker, classe 1932, quando festeggiò le nozze d’oro con sua moglie Dusty, alla domanda “Ma l’amore invecchia?”, rispose: “Direi piuttosto che l’amore matura. Come il vino, ma dipende dal vino. Se è un vino mediocre fin dal principio, allora non può maturare. Può solo diventare aceto. Ma se è un vino doc, con gli anni acquista in morbidezza, intensità e sicurezza. Se poi lo bevi ogni giorno, allora ti diventa familiare, come un vecchio amico di cui ti puoi fidare. Ma dipende anche da chi lo ha nel bicchiere. Gli sciocchi possono rovinare un ottimo vino”».