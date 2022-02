Arrampicata sulla scritta Osca di Punta Campanella, la notizia di Positanonews fa il giro del mondo e suscita anche polemiche. Luigi De Rosa, scrittore e collaboratore del giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina , ha lanciato sulla testata giornalistica Positanonews.it la notizia di una possibile “arrampicata” sulla epigrafe Osca di Punta Campanella a Massa Lubrense, fra il golfo d’Amalfi e Sorrento. La notizia è stata rilanciata anche a livello nazionale, e non solo in Campania. Ci sono state anche delle polemiche da parte di chi fa l’arrampicata in maniera seria e professionale, contestazioni sulla possibilità che sia in effetti una arrampicata. Ovviamente sulla vicenda ci sono degli esperti che stanno approfondendo, ma in ogni caso se si appurasse la cosa , come sembra, non viene messo in discussione un arrampicatore serio ma sicuramente un improvvisato della domenica, incosciente. Incoscienti sono anche le istituzioni però , perchè manca tutela di questa preziosa epigrafe. Si potrebbero mettere anche delle telecamere, molti non lo sanno ma nei lavori fatti per il percorso pedonale per Punta Campanella ci sono tubi che potrebbero essere utilizzati per incanalare dei fili . Intanto Positanonews è in attesa di una super perizia e sempre sulla nostra testata a breve vi daremo altre novità sulla vicenda. Ancora una volta Positanonews.it viene ripresa dalla stampa, ma speriamo che questo articolo sortisca qualche effetto anche per la tutela dell’area.