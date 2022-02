Apertura del Pronto soccorso del “De Luca -Rossano”, si lavora all’arruolamento di nuovo personale e all’acquisto di una Tac

Vico Equense (NA) Una città come Vico Equense non può rimanere senza il pronto soccorso, un’unità operativa dedicata ai casi di emergenza-urgenza è fodamentale per una cittadina che vanta una superficie di quasi 30 chilometri quadrati, il più vasto comune della penisola sorrentina, nonché l’ottavo dell’intera provincia con più di 20mila abitanti. «C’è l’impegno a riaprire il pronto soccorso dell’ospedale “De Luca e Rossano”» questa è la rassicurazione che ha dato ai cittadini Valeria Ciarambino, vicepresidente del consiglio regionale della Campania capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle. L’annuncio è stato dato ieri insieme con la deputata del Movimento 5 Stelle, Carmen Di Lauro. La riapertura tanto attesa del pronto soccorso del nosocomio di Vico dovrebbe avvenire arruolando nuovo personale, spiegano ancora le due esponenti pentastellate, ed entro aprile verrà installata anche una Tac. Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, la deputata Carmen Di Lauro aggiunge: “Con la Vicepresidente del consiglio regionale Valeria Ciarambino, ho incontrato il direttore generale dell’Asl Napoli 3 Sud Gennaro Sosto, per esporre le tantissime segnalazioni che arrivano dalla penisola sorrentina e in particolare da Vico Equense, dopo la chiusura del pronto soccorso avvenuta ormai troppo tempo fa. L’intento del Direttore è quello di riaprire il pronto soccorso e arruolare nuovo personale da assumere tramite un concorso che verrà indetto a breve, mentre la nuova tac arriverà entro l’inizio del mese di aprile. Un altro punto importante è lavorare per far nascere a Vico l’”ospedale di comunità”, ossia le strutture previste nel PNRR che dovranno rinforzare la sanità territoriale, avvalendosi di poliambulatori diagnostici e posti letto per le cronicità. La salute è un bene primario da tutelare a tutti i costi, per cui i nostri sforzi per offrire una sanità migliore ai cittadini vicani e della penisola sorrentina continueranno senza sosta”.

a cura di Luigi De Rosa

Presidio Ospedaliero De Luca e Rossano

