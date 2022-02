Angela Cimini laurea in Business Administration a Montreux orgoglio per Maiori e la Costiera amalfitana . Con una tesi su “Independent Family Hotels vs. Chaoin Hotels: SOPs, Service Quality & Customer Satisfaction” discussa in perfetto inglese al GLION Institute of Higher Education di Montreux in Svizzera , Angela Cimini si è laureata nel corso triennale di Business Administration in International Hospitality Business with Luxury Brand Strategy. Un titolo specifico di alto profilo per il turismo in Costa d’ Amalfi , una soddisfazione per il papà e la mamma Andrea e Maria che le sorelle Alice e Alessandra e tutta la famiglia. Molto interessante il lavoro della dottoressa Cimini , con interviste a sei strutture alberghiere, indipendenti o a gestione familiare e di catene alberghiere, si è evidenziato come alla base del successo, anche economico, delle strutture alberghiere, ci sia la soddisfazione del cliente e che la soddisfazione del cliente è legata in modo particolare al personale, anche da questo studio si evidenzia come le risorse umane sono la base fondamentale di ogni azienda , risorse che, aggiungiamo noi, sono state spesso mortificate a causa della crisi dovute dalla pandemia da Covid. Davvero complimenti da Positanonews. Ad Maiora