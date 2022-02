Anche il Marini Gioia di Amalfi tra i beneficiari del finanziamento per l’efficientamento energetico

“Abbiamo suddiviso il finanziamento – dichiara il Presidente Michele Strianese – in dieci progetti da due milioni e riguardano complessivamente 50 edifici scolastici, come da prospetto riportato in calce. Il settore Edilizia Scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio, ha proceduto agli affidamenti dei servizi di progettazione, quindi nei prossimi mesi saranno redatti i progetti esecutivi, per poi passare alle aggiudicazioni dei lavori, che dovranno rispettare la scadenza del 31 dicembre 2022. A questo lavoro svolto con professionalità e dedizione si affianca ora il supporto del Consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica Martino D’Onofrio. Si tratta di un importante lavoro di squadra – conclude Strianese – che ci ha portato a ottenere questi ottimi risultati per i nostri territori. Per noi è prioritaria la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici, cosa che permette alla Provincia di Salerno di tutelare il fondamentale diritto allo studio per i nostri ragazzi. Qui non è in gioco solo il diritto allo studio ma anche il diritto alla salute, alla sicurezza di tutte le comunità scolastiche. Aggiungo inoltre che ogni cantiere aperto ci consente di promuovere sviluppo e occupazione in un momento particolarmente delicato come questo.”

AGRO NOCERINO SARNESE GRUPPO 2

IIS Fortunato – Angri, cod. ed. 0650070510

IPSSEOA Pittoni succursale – Pagani, cod. ed. 0650880502

Liceo scientifico B. Rescigno – Roccapiemonte, cod. ed. 0651080500

Liceo Caro – Sarno, cod. ed. 0651350525

Liceo scientifico Caccioppoli – Scafati, cod. ed. 0651370510

AGRO NOCERINO SARNESE GRUPPO 1

I.P.S.S.E.O.A. Rea – Nocera Inferiore, cod. ed. 0650780505

I.I.S. Marconi – Nocera Inferiore, cod. ed. 0650780515

I.I.S. Galizia – Nocera Inferiore, cod. ed. 0650780520

I.I.S. Vico – Nocera Inferiore, cod. ed. 0650780530

Liceo scientifico Sensale – Nocera Inferiore, cod. ed. 0650780535

AREA METROPOLITANA di SALERNO – GRUPPO 2

Convitto nazionale Tasso – Salerno, cod. ed. 0651160500

I.I.S. Trani Moscati – Salerno, cod. ed. 0651160540

I.I.S. Trani Moscati, succursale – Salerno, cod. ed. 0651160545

Liceo Regina Margherita – Salerno, cod. ed. 0651160595

Conservatorio di musica Martucci – Salerno, cod. ed. 0651160017

AREA METROPOLITANA di SALERNO – GRUPPO 3

I.I.S. Genovesi Da Vinci – Salerno, cod. ed. 0651160505

I.I.S. Focaccia – Salerno, cod. ed. 0651160550

Liceo artistico Sabatini-Menna – Salerno, cod. ed. 0651160560

Liceo artistico Sabatini Menna, succursale – Salerno, cod. ed. 0651160562

Liceo classico Torquato Tasso – Salerno, cod. ed. 0651160575

COSTIERA AMALFITANA

IIS Marini Gioia – succursale (ITE Turismo) – Amalfi, cod. ed. 0650060500

IIS Filangieri – Cava de’ Tirreni, cod. ed. 0650370505

IIS De Filippis-Galdi (liceo De Filippis) – Cava de’ Tirreni, cod. ed. 0650370515

IIS De Filippis-Galdi (liceo Galdi) – Cava de’ Tirreni, cod. ed. 0650370520

Liceo scientifico Genoino – Cava de’ Tirreni, cod. ed. 0650370525

AREA METROPOLITANA di SALERNO – GRUPPO 1

IIS Virgilio, succursale – Mercato San Severino, cod. ed. 0650670502

IIS Giovanni XXIII – Salerno, cod. ed. 0651160515

IPSEOA R. Virtuoso – Salerno, cod. ed. 0651160535

IPSEOA R. Virtuoso, succursale – Salerno, cod. ed.0651160536

Liceo G. Da Procida – Salerno, cod. ed. 0651160585

Liceo G. Da Procida, succursale – Salerno, cod. ed.0651160587

PIANA del SELE – GRUPPO 1

IIS Besta Gloriosi – Battipaglia, cod. ed. 0650140500

LICEO E. Medi – Battipaglia, cod. ed. 0650140515

IIS Piranesi (ex Ambassador) – Battipaglia, cod. ed. 0650250505

IIS Piranesi – succursale 1 (IPSSEOA) – cod. ed. 0650250507

IIS Piranesi – succursale 2 (IPSSEOA) – cod. ed. 0650250509

PIANA del SELE – GRUPPO 2

IIS Mattei Fortunato, succursale (IPSSCT Moro) – Eboli, cod. ed. 0650500500

IIS Mattei Fortunato, succursale (ITST Fortunato) – Eboli, cod. ed. 0650500515

IIS Perito Levi – Eboli, cod. ed. 0650500520

IIS Parmenide – Roccadaspide, cod. ed. 0651060505

IIS Confalonieri – Campagna, cod. ed. 0650220505

VALLO di DIANO e CILENTO

I.I.S. A. Sacco – Sant’Arsenio, cod. ed. 0651290505

I.I.S. P. Leto – Teggiano, cod. ed. 0651460500

I.I.S. Vico-De Vivo – Agropoli, cod. ed. 0650020500

Liceo A. Gatto, succursale (liceo classico) – Agropoli, cod. ed. 0650020510

I.I.S. Vico De Vivo, succursale (liceo scientifico) – Castellabate, cod. ed. 0650310500

CILENTO

I.I.S. Da Vinci – Sapri, cod. ed. 0651340515

I.I.S. Cenni Marconi – Vallo della Lucania, cod. ed. 0651540505

I.I.S. Parmenide – Vallo della Lucania, cod. ed. 0651540510

Liceo scientifico Da Vinci – Vallo della Lucania, cod. ed. 0651540512