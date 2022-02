Anche da Positano solidarietà all’Ucraina. Anche la perla della Costiera Amalfitana si mobilita in favore dell’Ucraina. Una ragazza di Positano, originaria dell’Ucraina, infatti, sta organizzando una raccolta di beni che consegnerà lei stessa a Napoli alla Chiesa Ucraina.

Chiunque vorrà contribuire, potrà contattarla al +393479803045 (Elena).

Ecco quello che serve o che verrà acquistato con i soldi donati:

1.Monitor paziente

2 Macchina per anestesia

3 Glucometro

4 Elettrocardiografo

5 Otoscopio/oftalmoscopio

6 Defibrillatore

7 Pompa a siringa

8 Pompa volumetrica per infusione

9 Sorgente luminosa portatile per l’esame del paziente

10 Aspiratore sottovuoto

11 Il dispositivo di ventilazione artificiale di polmoni

12 Dispositivo diagnostico ad ultrasuoni

13 Laringoscopio con lame di diverse dimensioni

14 Autorespiratore portatile (tipo a borsa “Ambu”) per adulti e bambini

15 Capnografo/monitor CO2

16 Macchina radiografica mobile

17 Set di strumenti chirurgici

18 Trasporto specializzato in ambulanza

1 Confezione di medicazione sterile individuale con componente elastico di compressione di pronto soccorso con guscio protettivo resistente all’umidità

2 Mezzi chimici per un arresto di sanguinamento (tamponamento emostatico con bendaggio con mezzi emostatici)

3 Bendaggio toracico occlusivo a base di gel (adesivo) (con o senza valvola)

4 Termocoperta

5 Mezzi meccanici per un arresto dell’emorragia come “CAT”

6 Vie aeree nasofaringee (vie aeree, tubo)

7 Forbici per tagliare vestiti e scarpe (atraumatiche)

8 Film (valvola) per ventilazione polmonare artificiale

9 Ago da puntura per la decompressione della cavità pleurica

10 Collo rigido con regolazione della taglia.

Servono anche:

– Kit illuminazione (proiettori/luci/prolunghe…)

– Motoseghe

– Generatori

– Installazioni manuali per la depurazione dell’acqua

– Tela cerata

– Coperte per la sopravvivenza

– Sacchi a pelo

– Abbigliamento speciale per vigili del fuoco

E le cose in allegato

Grazie