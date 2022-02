L’Amministrazione Naclerio ha aderito con entusiasmo al 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐬𝐩𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐢𝐚𝐩𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚, promosso dal Ministero della Transizione Ecologica rivolto alle Amministrazioni Comunali che acquistano Eco-Compattatori, cioè macchinari per la #RaccoltaDifferenziata di bottiglie per bevande in PET, in grado di ridurne il volume per favorirne il riciclo, in un’ottica di economia circolare.