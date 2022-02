Anche a Positano “Tutti uniti per l’Ucraina”. Il Comune di Positano, in Costiera Amalfitana, si attiva per la raccolta di beni di prima necessità per la popolazione Ucraina.

A partire da domani, sarà attivo il punto di raccolta presso l’edificio della Casa Comunale, dalle 9:00 alle 13:00, il lunedì e il giovedì anche di pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00.

Un sentito ringraziamento alle Amministrazioni Comunali della Penisola Sorrentina per la fattiva collaborazione e disponibilità.

Uniti per l’Ucraina