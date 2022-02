Amalfi, sul sequestro del parcheggio Luna Rossa il sindaco Milano: “Darò le dovute spiegazioni alla cittadinanza”

Amalfi. Sulla questione del sequestro del parcheggio Luna Rossa, avvenuto nella giornata di ieri a causa del servizio antincendio che non sarebbe a norma, interviene il sindaco Daniele Milano: «Il parcheggio Luna Rossa è stato ieri sottoposto a sequestro. Sono molto dispiaciuto per i disagi che cittadini, ospiti ed imprese conseguentemente patiranno. Faremo tutto quanto necessario affinché possano durare il meno possibile e, con Amalfi Mobilità, abbiamo scelto di farci assistere dal prof. avv. Giuseppe Della Monica.

Nei prossimi giorni – atti alla mano – darò le dovute spiegazioni alla cittadinanza. E sarà ben chiaro a tutti chi lavora per risolvere problemi ereditati e chi, pensando di far danno a una parte politica, colpisce al cuore la Città».