Amalfi: oggi all’Arsenale l’open day vaccinale per tutti i cittadini dai 12 anni in su. La Costiera amalfitana sta correndo per coprire tutta la popolazione con i vaccini per il coronavirus Covid – 19, dalla prima dose al “booster”. Oggi, sabato 5 gennaio, il nuovo open day vaccinale all’Arsenale della Repubblica di Amalfi, rivolto principalmente ai cittadini di Conca dei Marini, Furore, Praiano e Positano.

L’Open Day si terrà dalle 9.00 alle 17.00 e, come già accaduto per i precedenti, sarà aperto anche a tutti i cittadini della Costiera Amalfitana.

Le Amministrazioni Comunali di Positano, Praiano, Conca dei Marini e Furore vi invitano ad approfittarne e a partecipare. Ancora uno sforzo, uniti, per riprenderci la nostra vita. Accesso libero per chiunque e senza alcuna prenotazione. È necessario presentarsi muniti di tessera sanitaria.

Sarà possibile ricevere prima, seconda e terza dose di vaccino per tutti i cittadini dai 12 anni in su. E’ possibile effettuare la terza dose di vaccino trascorsi 4 mesi dalla seconda dose o dalla positività al Covid.