Amalfi, Macchia nel Porto, è carburante? Giungono segnalazioni da più parti, nella nostra redazione, di una polluzione di idrocarburi all’interno del Porto di Amalfi. Documentata anche con fotografia tratta dalla telecamera della Lega Navale. Sicuramente, il moto ondoso e le correnti marine nel giro di poche ore , la dissolveranno nel Golfo di Salerno, anche se comunque il principio di Antoine-Laurent Lavoisier, chimico e fisico francese, è: nulla si crea , nulla si distrugge , ma tutto si trasforma. Resta di fatto un semplice quesito, come è possibile? Si tratta di sversamenti accidentali, o qualche imbarcazione ha pompato la sentina fuori bordo? In questo periodo dell’anno, la gente che circola è poca, come anche le imbarcazioni , non è difficile risalire alla provenienza della polluzione per aiutare le autorità preposte.