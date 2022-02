Amalfi, il sindaco Daniele Milano: “Ultimo getto di calcestruzzo per la ricostruzione di Via Annunziatella”

Amalfi. Il sindaco Daniele Milano, con un post sulla sua pagina Facebook dichiara: «Pronti all’ultimo getto di calcestruzzo per la ricostruzione di via Annunziatella», la stradina pedonale che fu letteralmente inghiottita dall’evento franoso verificatosi il 2 febbraio 2021.

Sono rimaste impresse nella memoria di tutti i cittadini di Amalfi le immagini dell’elicottero dei vigili del fuoco che ha recuperato attraverso una piccola finestrella alcuni abitanti del rione Vagliendola. Una famiglia intrappolata in casa che al di fuori dalla porta, dove fino a pochi minuti prima c’era la via pedonale Annunziatella, si sono ritrovati il vuoto. Un episodio terribile che solo per un caso fortuito non si è trasformato in una tragedia ma che ha segnato per sempre la vita dei residenti del rione Vagliendola.

I lavori hanno avuto inizio lo scorso 15 giugno procedendo con alacrità per poter permettere agli abitanti del rione Vagliendola di ritornare ad uno stato di normalità dopo la traumatica esperienza.