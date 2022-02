Amalfi, il 4 febbraio sospensione idrica programmata: qui le vie interessate

Amalfi, sospensione idrica programmata il 4 febbraio: qui le vie interessate.

In via Mauro Comite e via Quasimodo sono stati predisposti dei lavori urgenti alla rete idrica e per lo svolgimento delle operazioni necessarie ai lavori, sarà interrotta l’erogazione idrica nelle zone sopra citate, domani 4 febbraio dalle ore 10.00 alle 14.00.